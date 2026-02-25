Discord yaş doğrulamasını erteledi: Türkiye'de erişim sorusu gündemde, Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?

Popüler sesli sohbet ve mesajlaşma platformu Discord, kullanıcıların gizlilik endişeleri nedeniyle yaş doğrulama sisteminin küresel uygulamasını ertelediğini açıkladı.

Şirket, tüm kullanıcılar için zorunlu yaş doğrulaması planını sürdürse de, uygulamanın dünya genelinde hayata geçirilmesi 2026'nın ikinci yarısına bırakıldı.

Discord'un kurucu ortaklarından Stanislav Vishnevskiy, yayımladığı blog yazısında kullanıcıların kaygılarına yanıt verdi. Vishnevskiy, yaş doğrulama sürecine ilişkin yeterli açıklama yapılmadığını kabul ederek, sistemin herkes için yüz taraması ya da kimlik yükleme zorunluluğu getireceği yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şirket, daha önce tüm hesapların "genç güvenlik ayarları"na alınacağını ve bu ayarların yalnızca yaş doğrulaması sonrası değiştirilebileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda hassas içeriklerin bulanıklaştırılması, yaş sınırlı alanlara erişimin kısıtlanması ve bilinmeyen kişilerden gelen mesajların ayrı bir klasöre yönlendirilmesi gibi uygulamalar planlanmıştı. Ayrıca yalnızca yaşı doğrulanmış kullanıcıların sahne kanalları ve bazı sesli sohbet alanlarında konuşabileceği belirtilmişti.

Verilerle yaş tahmini yapacak

Tepkiler üzerine Discord, küresel uygulamayı yılın ilerleyen dönemlerine erteledi. Vishnevskiy, kullanıcıların yüzde 90'ından fazlası için deneyimin değişmeyeceğini, çoğu durumda sistemin hesap yaşı, ödeme yöntemi bilgisi ve kullanım alışkanlıkları gibi veriler üzerinden yaş tahmini yapacağını ifade etti.

Yaşını manuel olarak doğrulaması gereken kullanıcıların ise kimlik bilgilerini doğrudan Discord'a iletmeyeceği, sürecin üçüncü taraf doğrulama şirketleri aracılığıyla yürütüleceği kaydedildi. Şirket, kendilerine yalnızca kullanıcının yaş grubunun bildirileceğini, kimlik bilgilerinin paylaşılmayacağını belirtti.

Bununla birlikte, bazı kullanıcılar kişisel verilerin üçüncü taraf firmalar tarafından toplanacak olmasına yönelik endişelerini sürdürüyor. Discord ise yaş doğrulama hizmeti sunacak şirketlerin veri güvenliği ve gizlilik politikalarını incelediklerini ve biyometrik verilerin kullanıcı cihazı dışına çıkmayacağını açıkladı.

Türkiye'de erişime açılacak mı?

Discord'a Türkiye'de Ekim 2024'te mahkeme kararıyla erişim engeli uygulanmıştı. Kararın gerekçesi olarak platformda "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması ve bazı cinayetlerle bağlantılı içeriklerin paylaşılması gösterilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, platformun suç içeriklerine karşı gerekli önlemleri almaması ve denetim eksikliği nedeniyle erişim engeli kararının alındığını açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Discord ve Roblox yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı Discord'un yanı sıra TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve X platformları hakkında çocukların kişisel verilerinin işlenmesine yönelik resen inceleme başlatmıştı.