Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.