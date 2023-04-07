Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Lavrov ile mutabıkız

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Rus tahıl ve gübre ihracının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği konusunda mutabıkız" dedi ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya'nın da bu konuda ortak bir "anlayışa" vardığını ifade etti.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında işgale başladığı Ukrayna ile bir yıldan uzun süredir savaşıyor. Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla Rusya ile geçen yılın ortasında anlaşma sağlamış ve abluka altındaki limanlarından tahıl ihracına tekrar başlamıştı.

Anlaşma 120 günlük sürelerle uzatılırken son olarak Rusya, kendisinin tahıl ve gübre sigorta ve sevkiyatı önündeki engellerin kaldırılmaması dolayısıyla 60 günlük süreyle uzatılmasına izin verdi.

Çavuşoğlu, Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin her türlü gayreti göstermeye hazır olduğunu tekrar ifade etti.

Çavuşoğlu bu hafta başında Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılan toplantının ardından bugünkü görüşmede dört ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde ne zaman toplantı yapacağının değerlendirildiğini, toplantı tarihinin Rusya tarafından açıklanacağını ifade etti.

Lavrov: Başarısızlığı ele aldık

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak düzenledikleri basın toplantısında Lavrov, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının SWIFT finansal mesajlaşma sistemine ve sigorta hizmetlerine yönelik kısıtlamalardan etkilendiğini belirtti.

Rus ihracatına yönelik kısıtlamaların katılaştığını ifade eden Lavrov, Çavuşoğlu ile Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasında yer alan maddelerin uygulanmasında görülen "başarısızlığı" ele aldıklarını belirtti.

Batı ülkelerinin ülkesinin savaş sahasında yenilmesini istediğini ifade eden Lavrov, Batı'nın "Rusya'dan sonra sırada Çin'i" hedeflediğini gizlemediğini söyledi.

Batı'nın Rusya'nın güvenliğe dair endişelerini kibirle görmezden geldiğini belirten Lavrov, Rus menfaatleri dikkate alındığı sürece ülkesinin Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini belirtti.

ABD’yi suçladı

Öte yandan Lavrov ABD'yi, Rusya, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında düzenlenecek görüşmeleri engellemekle suçladı.

Birleşmiş Milletler'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt olarak ise Lavrov, diyalog için "ciddi bir teklif" geldiği takdirde görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etti.