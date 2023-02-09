Dışişleri Bakanlığı: 95 ülkeden yardım teklifi geldi, 53 ülke sahada

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 53 ülkenin arama kurtarma ekipleriyle beraber sahada olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 95 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, en az 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yurt dışından teklif edilen ve gelen yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşıma göre şu ana kadar 95 ülke yardım teklifinde bulunurken 53 ülkeden arama kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Sahadaki yabancı personel sayısının 6153 olduğu belirtilen paylaşımda 20 ülkeden daha ekip gönderileceği, 2 bin 449 personelin daha çalışmalara katılacağı belirtildi.