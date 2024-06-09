Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’deki işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere saldırı düzenlemişti.

İsrail'in saldırısında, Filistinli 210 kişinin öldüğü ve en az 400 kişinin yaralandığını bildirilmişti. İsrail'den yapılan açıklamada ise, Gazze'deki iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı duyurulmuştu.