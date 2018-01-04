Dışişleri Bakanlığı: Mahkeme içişlerimize müdahale etti
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Atilla davasına ilişkin, "İçişlerimize müdahale edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanklığı, Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu ABD'deki davaya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahale edilmişti. Haksız ve talihsiz bir gelişmedir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, FETÖ üyelerinin sahte deliller sunmasına izin verilmesinin mahkemenin güvenilirliğini yok ettiği kaydedildi.
Halkbank: Bankamız hakkında alınmış bir karar yok