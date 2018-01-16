Dışişleri Bakanlığı'na yeni sözcü
Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine getirildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy getirildi.
Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak dün göreve başladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Aksoy, yüksek lisans öğrenimini İngiltere'de University of Kent Canterburry'de tamamladı.
Diplomatik kariyerine AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda aday meslek memuru olarak başlayan Aksoy, Gümülcine Başkonsolosluğu'nda, Stockholm Büyükelçiliği'nde, Londra Büyükelçiliği'nde de çeşitli kademelerde görev aldı.
Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten Aksoy, 1 Ekim 2015'ten bu yana Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.
Kaynak: AA