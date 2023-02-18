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Dışişleri Bakanlığı'nda önemli atamalar

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı. 

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

 