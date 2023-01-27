Dışişleri'nden Danimarka'ya sert tepki! Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan son günlerde Kuran'ı Kerim'in yakma olaylarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"(İsveç'te) Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz"

Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu: Buna izin verenleri alçaltır

Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek."

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile cuma namazı sonrası bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.