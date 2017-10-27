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Dışişleri'nden Katalonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından, "İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz" şeklinde açıklama yaptı.

Dışişleri'nden Katalonya açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Katalonyanın bağımsızlık ilanına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymadığı ve bu yöndeki çabalarını desteklediği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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