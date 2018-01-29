Dışişleri'nden Piri'ye: İkiyüzlülüğün itirafıdır

29 Ocak 2018

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin PKK terör örgütüne dair son ifadeleri ve bu ifadelere ilişkin sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki açıklaması hakkındaki soru üzerine açıklama yaptı.

Aksoy, “Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin ‘PKK’nın Avrupa’ya tehdit oluşturmadığı’ yönündeki ifadeleri esasen uzun zamandır açıklamaya çalıştığımız çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafıdır. Sözkonusu ifadeler Avrupa Parlamentosunun saygınlığına da gölge düşürmektedir. Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz işbirliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez” dedi.

Aksoy, “Piri’nin ifadelerinin çarpıtılmış olduğu yönündeki açıklaması ise yetersiz ve esasen tepkimize binaen yapılmış olması dolayısıyla geç kalmış bir çabadır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA