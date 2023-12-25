DİSK'ten 'vergide adalet' eylemi

İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, bir süre slogan attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın açıklamasında, gelirde ve vergide adalet istediklerini söyledi. DİSK başkanı, İnsanca yaşayacak ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olduklarını dile getirdi.

Çerkezoğlu, şöyle konuştu: "İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti. Bu yürüyüşte Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken demiştik ki 'Yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik, bu yolu yalnız yürümeyeceğiz.' dedik. Gerçekten de öyle oldu ve attığımız her adımda, yürüdüğümüz her metrede, kilometrede bizimle birlikte olan bütün işçi arkadaşlarımızla, bu mücadeleyi, bu iradeyi büyüten bütün yurttaşlarımızla umudu büyüterek Ankara'ya ulaştık."