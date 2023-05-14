DIŞYÖNDER: Belirsizlik ortadan kalktı

Kaybedeni olmayan, tüm Türkiye'nin kazandığı bir seçimi geride bıraktık. Sonuç ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Seçim sürecinde oluşan ve ister istemez bürokrasiye de sirayet eden bir belirsizlik ortamı vardı. Artık belirsizlik ortadan kalktı. Yeni ekonomi yönetimini zorlu bir mesai bekliyor.

Zaman geçirmeden piyasalarda istikrarı ve güveni sağlayacak adımların atılması gerekiyor. Türkiye gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yüksek enflasyon liginde ne yazık ki ilk beş ülke arasında yer alıyor. Güven ortamı sağlanırken aynı zamanda bu iki soruna odaklanılması büyük önem arz ediyor.