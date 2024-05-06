Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu, yaklaşan 2024 yılı Kurban Bayramı öncesinde merak edilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merakla beklenen Kurban Bayramı öncesi kurban kesim bedellerini açıkladı. Erbaş tarafından yapılan açıklama da, “Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir” dedi.

Vekalet ile kurban nasıl kesilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sayfasında konuyla ilgili; Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi genellikle iki şekilde uygulanmaktadır:

Birincisi: Kurban kesmek isteyen kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için umumi vekâlet vermesi, söz konusu kuruluşun da müvekkili adına taahhüt ettiği bu hayvanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

İkincisi: İlgili kuruluşun, kurban kesmek isteyen kimselere belirli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvanı ya da hisseleri satması ve kesim günü geldiğinde de müşteriden vekâlet alarak onun adına kesmesi şeklinde gerçekleşmekted