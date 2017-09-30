Diyarbakır ve Şırnak'ta terör operasyonu

30 Eylül 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz imha edildi. Ayrıca Şırnak merkezde de İHA ile tespit edilen 6 terörist düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Lice'de, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak'ta 6 terörist etkisizleştirildi

Şırnak merkez Bestler-Dereler Bölgesi'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün 14 dakika süreyle düzenlenen hava operasyonunda, 5'i ölü ve 1'i sağ olmak üzere toplam 6 kişi etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Akabinde bölgeye, 1 taarruz helikopter kolu (ATAK) sevk edilerek muhtemel terörist hedefleri ateş altına alınmış olup, havanın kararmasını müteakip, hava hücum harekatı ile jandarma özel harekat timleri sevk edilerek arama tarama faaliyetine başlanılmıştır. Yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 08.20’de 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olmak üzere toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiş olup, ayrıca yapılan aramalarda; 2 M-16 piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği de ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Kaynak: AA