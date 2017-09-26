Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi

26 Eylül 2017

Diyarbakır'da Kocaköy ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim gören öğrencilere öğle yemeğinde tavuklu pilav, mercimek çorbası, üzüm veya mandalina verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dağıtımı yapılan yemekten bin 916 öğrencimiz yemiştir. Yemek yiyen öğrencilerimizden saat 17.30 civarında kusma şikayetiyle Kocaköy Ortaokulumuzdan bir öğrencinin Kocaköy Devlet Hastanesine başvurması sonucu öğrenilmiştir. Saat 22.00 itibarıyla 33 öğrencimiz Kocaköy Devlet Hastanesine başvurmuş ve 6 öğrencimiz ailelerinin de talebi üzerine Diyarbakır Çocuk Hastanesine sevk edilmiştir. Gerekli adli ve idari soruşturma açılmıştır."

Kaynak: AA