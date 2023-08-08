Diyarbakır'da halı ve oto yıkama işletmelerine geçici yasak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ile kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos'ta işyeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından yeni bir karar daha aldı.

Oto yıkama ve halı yıkama işletmelerine yasak

Buna göre 8-12 Ağustos'ta il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos'ta 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerince, kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 1.295 lira idari ceza uygulayacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Tutşi, "Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz." ifadelerini kullandı.