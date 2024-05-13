Diyarbakır'da 'LÖSEV İncileri Projesi' kapsamında etkinlik düzenlendi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe 700 öğrenci katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin lösemili çocuklarla ilgili hazırladığı resimler sergilendi, çocuklar, darbuka ve trampetle dans gösterisi yaptı, şiir okudu.

En etkili ilaç moral ve motivasyon

'Bir çocuğun gülüşünden daha değerli bir şey olamaz' diyerek çıktıkları bu yolda, 25 yıldır her anlamda gönüllerden destek aldıklarını ve almaya devam edeceklerini ifade eden LÖSEV İncileri Projesi Koordinatör Yardımcısı Belis Doğan Bayhan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimde işbirliği kapsamında sürdürdüğümüz LÖSEV İncileri Projemiz ile Türkiye genelinde okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizle sağlıklı yaşama dikkati çekmek, lösemi ve kanserden korunmak, gönüllülük ve sosyal sorumluluk konularında çeşitli bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yapmak için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Lösemi ve kanser hastalığında en etkili ilaç moral ve motivasyon. Bugün hazırlanan gösteriler hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza moral olacak. Unutmayalım, lösemi ve kanser bulaşıcı değildir, iyilik bulaşıcıdır."