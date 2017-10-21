Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 mağara imha edildi

21 Ekim 2017

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 6 mağara imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçelerinde 18 Ekim'de başlatılan "Bayrak-64 Şehit Güvenlik Korucusu Cevat Bilgiç Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.

Silvan ilçesindeki Dağcılar Kırsak Mahallesine bağlı Kayabağı ve Ergeçidi mezraları ile Erkenciler Mahallesi sınırlarında 4 doğal kaya oyuğuna gizlenmiş ev tipi fırın, 12 kilogramlık tüp, 8 küçük tüp, 2 fırın tepsisi, 2 palaska, 2 tişört, 3 çift ayakkabı, 4 litre ayçiçek yağı, 200 gram toz şeker ve 200 gram un, Silvan'ın Erkenciler ile Lice ilçesinin Kerpiçören kırsal mahalleleri sınırlarında ağaçların arasına gizlenmiş ve toprağa gömülü bidon, 3 gaz maskesi, çelik yelek, 4 boş kütüklük, 12 kilogramlık tüp, küçük tüp ve 18 litre ayçiçek yağı bulundu.

Operasyonda 70 konut ve eklentilerinde adli arama yapılırken 2 şüpheli gözaltına alındı, 305 araç ve 779 kişinin sorgulaması yapıldı, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Narkoterörle mücadele

Narkoterörle mücadele kapsamında Lice ilçesinin Kutlu Mahallesi'ne bağlı Kerpiçören mezrası, Hazro ilçesinin Teknebaşı ve Meşebağları Mahallesi sınırlarındaki arazi, konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli arama, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 198 kilogram kubar ve 53 kilogram toz olmak üzere 251 kilogram esrar ve 184 kilo 900 gram Hint keneviri tohumu ile hassas tartı ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla esrar ile uyuşturucunun nakledilmesinde kullanılan 4 araca el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA