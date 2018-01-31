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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

silahlı kavga

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