Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA