Diyarbakır'da terör operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bakan Yerlikaya etkisiz hale getirilenlerin terör örgütünde eyalet sorumlusu olan kırmızı listedeki Hülya Demirer, turuncu kategoride aranan Cihat Ay ve gri listedeki Çetin Temel Demhat olduğunu açıkladı. Bir teröristin kimlik belirleme çalışması ise sürüyor