Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya etkisiz hale getirilenlerin terör örgütünde eyalet sorumlusu olan kırmızı listedeki Hülya Demirer, turuncu kategoride aranan Cihat Ay ve gri listedeki Çetin Temel Demhat olduğunu açıkladı. Bir teröristin kimlik belirleme çalışması ise sürüyor