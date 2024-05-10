Diyarbakır'da 'Uluslararası Diyarbakır Annelerinin Huzur Arayışı Sempozyumu' düzenlendi

Prof. Dr. Mehmet Karakoç, açılış konuşmasında terör örgütü PKK'ya karşı anneler tarafından ilk eylemin 2014 yılında başlatıldığını ifade etti. Karakoç, Diyarbakır annelerinin yaptığı eylemin ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir arenaya ulaştığına işaret etti ve ekledi: "Diyarbakır annelerinin bu eylemi sivil bir harekettir, annelerin başkaldırısıdır, Tüm dünyada çocukları farklı alanlarda kullanan terör örgütleri ve farklı örgütlere karşı da bir isyandır." dedi.

Çocuklar öldürülmesin

DÜ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Özpolat ise çocukların, annenin umudu, emeği ve istikbali olduğunu belirtti. Diyarbakır annelerinin eyleminin terör örgütü PKK'ya karşı en etkili sivil mücadele yöntemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özpolat, şunları kaydetti:

"Ailesinden bir şekilde koparılarak eline silah verilen yavrularını kurtarmaya çalışan ailelerin mücadeleleri ülkede şiddeti ve terörü dışlayan mücadele örneği açısından önem arz etmektedir. Diyarbakır annelerinin eylemi bir sivil itaatsizlik eylemidir. Sivil itaatsizlik eyleminde eylemci eylemini genel yarar için yapar. Diyarbakır anneleri sadece kendi çocuklarını örgütün elinden kurtarmak istemekle yetinmeyip, kimsenin çocuğu dağa çıkmasın, çocuklar öldürülmesin gibi genel bir faydaya da hizmet etmektedir."