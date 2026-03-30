DMM'den Türkiye’nin savaşa gireceği iddialarına cevap

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Diplomatik çaba vurgusu

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."