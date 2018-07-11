11 Temmuz 2018

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, hayatını kaybetti.

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçiren Hakyemez, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Bypass oldu, ardından kanama devam edince kalp krizi sonucu vefat etti. Çok derin üzüntüsünü yaşıyoruz, kıymetli bir ağabeyimizdi, duayendi. Spor camiası önemli bir ismi kaybetti." diyen Yasak, Hakyemez'in Türk basketboluna önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA