Doğaya zarar veren iki firmaya 4,6 milyon lira ceza uygulandı
Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denetimler sonucu Vakıfgeçitveren ile Doğancı köyleri mevkilerindeki 2 beyaz et firmasının dereyi kirlettiği tespit edildi.
Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.