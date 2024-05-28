DOKAP'tan Amasya'ya 38 milyon 500 bin liralık destek

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, DOKAP'ın projelere sağladığı destek sayesinde Amasya'nın kalkınmasını sürdüreceğini belirterek, "DOKAP'ın görev alanına giren konularda geniş çaplı projeler hazırlayarak Amasya’mıza kaynak sağlamak için ilgili tüm kurumlarımız gayretle çalışmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılı için DOKAP'a sunduğumuz projeler, toplamda 38 milyon 500 bin lira destek almaya hak kazanmış, paydaş kurumların sağlayacağı 7 milyon 500 bin liralık eş finansman ile toplam 46 milyon liralık yatırım kaynağı Amasya'mıza kazandırılmıştır." dedi.

"İlimizi kalkındıracak projelerimiz devam edecek"

Farklı sektörler ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen desteklemelerin Amasya ekonomisi ile istihdamının güçlenmesine ve sosyokültürel yapısının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Doruk, "Bu ve bunun gibi sayısız projeyle ülkemize ve Amasya’mıza değer katan herkese teşekkür ediyorum. İlimizin kalkınması için projelerimizin devam edeceğini vurgulayarak, hayata geçirilecek projelerin Amasya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan da projelerin Amasya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra projelere ilişkin işbirliği protokolleri, Doruk ve Gültekin ile ilgili kurum temsilcileri tarafından imzalandı.