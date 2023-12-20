Dokuz yaşındaki kızını istismarla suçlanan babaya hapis cezası
Konya'da dokuz yaşındaki kızını istismar etmekle suçundan yargılanan babaya 18,5 yıl hapis cezası verildi.
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatları katıldı.
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.Ş., karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, M.Ş.'ye cinsel istismar suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis verdi.
Ne olmuştu?
Beyşehir ilçesi Hüyük Mahallesi'nde 9 yaşındaki B.G.Ş'ye babasının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, tutuklanan sanığa 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.