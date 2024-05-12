Dokuz yaşındaki oğlunu öldüren anne tutuklandı
Mersin'de 42 yaşındaki anne, dokuz yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan kadın mahkeme tarafından tutuklandı.
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde Değirmendere Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde G.E. (42), henüz bilinmeyen nedenle oğlu Yusuf E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede öldü.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.