DSP Genel Başkanı Aksakal: Seçimlerde ulusalcı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, topluma karşı tek adam rejimini değiştirip güçlendirilmiş parlamenter rejimi tesis edecekleri iddiasında olan Millet İttifakı paydaşlarının bir kısmının, 2023 seçimleri yaklaştıkça asıl niyetlerinin, Anayasa'nın ilk 4 maddesinde vücut bulan laik Cumhuriyetle hesaplaşmayı planladıklarını ifşa etmeye başladıklarını savundu.

Önder Aksakal, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türklüğü Anayasadan çıkarmak isteyenler, devrim yasalarını hedef tahtasına oturtanlar, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bahanesiyle 'Federal Türkiye' hayali kuranlar, 'Yeni Osmanlıcı' stratejik derinliğin mucitleri, din devleti heveslisi cemaatlerin gözü dönmüş militanları, asil Türk milletinin en az yarısının oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanı'nı iradi tahakkümleri altına alacaklarını açıkça beyan ederek, siyaseti iyice zıvanasından çıkarmaya başlamışlardır.

Her fırsatta 'partili Cumhurbaşkanı olamaz' diyerek mangalda kül bırakmayan sözde demokrasi havarileri, altı partili Cumhurbaşkanı yaratmak suretiyle esasen ülkeyi ve demokratik rejimi iğdiş etme niyetindedirler. Küresel emperyalizmin ve öncü temsilcisi Amerika'nın arzuladığı ise tam da budur. Herkes iyi bilmelidir ki, Türkiye sahipsiz değildir. Türk milleti şehitlerin canlarıyla kazandığı bağımsızlığını, kanla ve irfanla kurduğu laik Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında daha da güçlü kılarak sonsuza kadar yaşatacak iradeye sahiptir."

Milliyetçi, vatansever emekten yana sol bir parti olarak DSP'nin, bu kumpasa asla fırsat vermeyeceğini belirten DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 2023 seçimlerinde ulusalcı duruşundan asla taviz vermeyeceğini ifade etti.