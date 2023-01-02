DÜNYA güçlenerek yola devam ediyor

Öncelikle yeni yılınızı kutlar, birlikte daha nice sağlıklı yıllar dileriz. DÜNYA ekonomi gazetesi olarak 1981’den bu yana hayatta. Tam 42 yıldır haftanın altı günü yayınlanıyor. Bu başarıyı çalışanlarımız kadar okurlarımıza borçlu olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Yeni yılın ilk iş gününde okurlarımızı; yeni projelerimiz ve yaşanan süreç hakkında bilgilendirmek istedik. Doğrudur, zor günlerden geçtik. Çirkin olaylara maruz kaldık. Gemiyi yakma teşebbüsünde bulunarak terk edenleri gördük. Para kazanma hırsı ve kişisel ikbal uğruna, asılsız iddialar ile kendilerine ait olmayan bir markanın sözde ölüm ilanını verenlere tanıklık ettik. Aynayı kendimize tutarsak, bizlerin de hatası oldu. Bu hatalardan ders aldık. Sıkıntılarımızın ve eksikliklerimizin büyük bir kısmını çözmek üzereyiz.

Okurlarımız için yenilikler

Yüz akıyla yeni yıllara erişmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Katma değeri yüksek, saygınlığı olan bir gazete yanında sektör ve bölge ekleri, özel sayfalar, ülke raporları, Anadolu buluşmaları ve bir dizi etkinlikler ile okurlarımızın karşısında olacağız. Aslında, en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Dostlarımızın ricası ve desteği ile sektöre özel haftalık bir gazetenin hazırlıklarına bugünden başladık. Ekonomide uzman isimler DÜNYA’ya güç vermek için aramıza katılacaklar. İllerde farklı bir modelle yeni bürolar açıyoruz. Temsilcilerimiz ilk günkü heyecanla hummalı çalışma içerisindeler.

Dijital medya platformu kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni çağda, yeni nesil yaklaşımların, uygulamaların, girişimcilik dünyasındaki yeniliklerin DÜNYA okurlarıyla hızla buluşması, yeni ekosistemlerin uluslararası iş dünyası ve ekonomi platformlarının gündemindeki konuların okurlarımıza anında ulaştırılması için çözüm ortaklarımızla projeler geliştiriyoruz. Aşama aşama bu çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Biliyoruz ki, bu süreçte en büyük desteği siz okurlarımızdan alacağız.

Mesleğin değişmez ilkeleri

Bir hususu da özellikle belirtmek isteriz. İster klasik gazetecilik ister yeni gazetecilik diyelim mesleğin değişmez ilkelerini unutma hakkımız olamaz. Biz okur için varız ve amacımız topluma hizmet etmektir. Mesleğimizin en temel değeri kamuoyunu doğru bilgilendirmek, kamunun çıkarlarını kişisel çıkarların üstünde tutmaktır. Bu temel değer, bizlerin her zaman değişmez pusulası olmuştur, yine olacaktır. Haber kaynağımız olan kişi, kurum, STK, ve kamu kuruluşlarıyla gazetecilik etiği çerçevesinde yol almak öncelikli ilkemizdir.

Türkiye’nin değeri: DÜNYA

Nezih Demirkent üniversitesinde yetişenler ile mesleğe daha yeni başlayanları harmanlayacağımız, mesleğin temel ilkelerine bağlı, iyi gazetecilik yapmayı hedefleyen genç bir ekiple yol alacağız. Bugün okuduğunuz bu gazete, yeni çalışma arkadaşlarımızın akıl ve alın terinin ürünü. Daha iyisini yapmak için uğraşıyorlar. Bu süreçte, iş dünyasının her zaman olduğu gibi gazeteleri DÜNYA’ya destek vereceklerinden eminiz. Çok iyi biliyoruz ki, DÜNYA Türkiye’nin değeri.

Bağımsız, tarafsız yayıncılık

Kurucumuz Nezih Demirkent’i rahmet, saygı ve minnetle anarken, "Para kazanılır ama prestij asla satın alınamaz’’ sözünü hiç unutmayacağız. Gazeteniz DÜNYA, Anadolu’nun gücü, üstadımız Nezih Demirkent’in koyduğu ilkeler ışığında dün olduğu gibi, bugün ve yarın da bağımsız ve tarafsız yayıncılığını sürdürecek. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Kalın sağlıcakla.

Saygılarımızla.

DÜNYA