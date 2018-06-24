Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik

24 Haziran 2018

Birçok dünya lideri cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre önde gözüken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirten Aliyev, Erdoğan'a başarı dileklerinde bulundu.

Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, liderler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi.

Aliyev'in, Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği, Erdoğan'ın da kabul ettiği bildirildi.

Ayrıca Macaristan Başbakanı Orban, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ve Katar Emiri Temim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki sonuçlarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA