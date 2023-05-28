Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, henüz resmi olmayan sonuçlara göre dünyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

Aliyev'den Tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Putin'den Erdoğan'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Katar Emiri'nden tebrik mesajı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katar Emiri, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Katar Emiri, “Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum.

Orban: Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir diğer lider de Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerine yer verdi.

Pakistan'dan tebrik mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Libya Başbakanı tebrik etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Erdoğan'ı tebrik etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’dan seçim tebriği

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi dolayısıyla tebrik etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından Erdoğan'a tebrik mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimindeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Tunus eski Meclis Başkanı Gannuşi’den Erdoğan’a tebrik mesajı

Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.