DÜNYA okurlarıyla kurduğu bağı güçlendirerek sürdürüyor

DÜNYA Gazetesi, 44’üncü yılını kutluyor. Ekonomi gazeteciliğin önünü açarak okurları arasında güçlü bir bağ kuran DÜNYA, yeni yayın hayatını dijitalleşmeyi odağına alarak, yenilikçi vizyonunu ve öncü olma kimliğini sürdürecek. Yapay zekanın ekonomiye hakim olmasının beklendiği bir dönemde, dijitalleşmiş bir gazete olma vizyonuyla tazelenen DÜNYA’ya hem siyasilerden hem de iş dünyasından tebrik mesajları yağıyor.

Hedeflere ulaşma yolunda rehberlik ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı CEVDET YILMAZ

Yayın hayatına 44 yıl önce başlayan, kurucusu Nezih Demirkent’in adıyla özdeşlemiş Dünya Gazetesi, okuru ile arasında güçlü bir bağ kurarak, dünya ekonomisinde hedeflediğimiz noktaya ulaşma yolunda, iş insanlarımıza başarılı şekilde rehberlikte bulunmuştur. Dünya Gazetesi’ne yayın hayatının devamında başarılar diliyor, kurulduğu günden bu yana görev alan tüm muhabirlerini, yazarlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden çalışanlarını rahmetle anıyorum. Nice 44 yıllara başarıyla ulaşmanızı temenni ediyorum.

Okurlarının bakış açısını zenginleştiriyor

Ticaret Bakanı ÖMER BOLAT

1981 yılından bu yana Türkiye’nin öncü ekonomi yayınlarından olmayı başaran Dünya Gazetesi, 44 yıllık tecrübesi ile ülkemiz ve dünya ekonomisindeki önemli gelişmeleri etkili bir şekilde aktarmaya devam ederken okurlarının bakış açısını zenginleştirerek onlara yeni perspektifler de kazandırmıştır.

İzlediği doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla Türk basın tarihinde saygın bir konuma sahip olan DÜNYA Gazetesi, ekonomik gelişmelerin izlenmesindeki özverisi ve okuyuculara sunduğu nitelikli içerikleriyle, sektörlere değerli katkılar sağlamaktadır. Bu seçkin yayının başarısına emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ekonomi gazeteciliğine önemli katkılarına vurgu yaparak, 44 yıllık yayın serüvenini kutluyorum.

Ekonomi dünyasına ışık tutuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kuruluşundan günümüze, yarım asra yaklaşan yayın hayatında nitelikli haberleri ve seçkin kalemleri ile ekonomi dünyasına ışık tutan DÜNYA gazetesinin başarılı muhabirlerini, usta kalemlerini, yöneticilerini ve emektarlarını tebrik ediyor, nice başarılarla ulaşmalarını temenni ediyorum.

Tarafsız habercilik anlayışıyla önemli bir değer

MOSFED Başkanı AHMET GÜLEÇ: 44 yıl önce Türkiye’nin ilk günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlayan ve iş dünyasının sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyorum. Tarafsız habercilik anlayışıyla ekonomi basınının en önemli değerlerinden biri olan Dünya gazetesine, bundan sonraki yayın hayatında da başarılar dilerim.

Gelecekte de ekonominin sesi olmaya devam edecek

ZÜCDER Başkanı MESUT ÖKSÜZ

Her gün sadece masamızda olmayıp aynı zamanda gün içerisinde internet sitesi üzerinden de takip ettiğimiz Dünya Gazetesi, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Türkiye ve dünya ekonomisinin sesi olmaya devam edecektir. Tüm Dünya ailesinin 44. yılını tebrik ediyoruz.

İş dünyasına 44 yılda büyük katkılar verdi

NAL İSİB Başkanı MEHMET ŞANAL

Son yıllarda yazılı basın ve gazetecilik kültürünü değişmeye başladı. Biz iş dünyası olarak özellikle ekonomi gazetelerini son derece önemsiyoruz. Dünya Gazetesi’nin iş dünyası açısından geçmiş 44 yılda çok büyük katkıları vardır. Yeni dönemde de gazete performansını yükseltmesi açısından iş dünyası elimizden ne tür destekler geliyorsa vermeye hazırız.

Dünya, iş dünyasının nabzını tutan dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri her zaman sanayicilerle paylaşıyor. Bu nedenden dolayı tüm Dünya Gazetesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Gelecekte de güzel bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyoruz. Nice 44 yıllar diliyorum.

Ekonomi gazeteciliğinin öncü kuruluşu

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit CAN

Ekonomi gazeteciliğini bağımsız ve tarafsız habercilik ilkeleriyle yürüten ülkemizin öncü yayıncı kuruluşlarından Dünya Gazetesi’nin 44’üncü yılını kutluyorum. Tecrübeli yayın ekibiyle iş dünyasının sesi olan DÜNYA Gazetesi’ne başarılarının devamını dilerim.

Toplumu bilinçlendirmekte de önemli bir rol üstlendiniz

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı YAŞABEY KALEBAŞI

DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünde, sizleri ve tüm çalışanlarınızı içtenlikle tebrik ederim. İlk gününden itibaren özveriyle çalışarak, okuyucularınıza her zaman doğru ve güvenilir haber ulaştırmayı ilke edinen bu köklü ve saygın gazetenin başarısı, ekonomi dünyasının medya sektöründeki önemli bir direği haline gelmiştir.

Gazetenizde sadece bilgiyi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda toplumu bilinçlendirmekte ve yönlendirmekte de önemli bir rol üstlendiniz. Kuruluşunuzun bu anlamlı yıldönümünde, sizleri ve değerli çalışanlarınızı yürekten kutlar, gelecek yıllarda da başarılarınızın artarak devam etmesini dilerim.

Sesimizi daha rahat ulaştırabiliyoruz

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı HAKAN ŞİŞİK

Sektörümüzdeki gelişmeler kadar Türkiye ekonomisi konusunda da her açıdan perspektif sunan DÜNYA ailesinin dernek üyeleri olarak 44. yılını kutluyoruz. Sektörümüzün daima yanında olan DÜNYA sayesinde bizler de ilgili mercilere sesimizi daha rahat ulaştırabiliyoruz. Gazetenin yanı sıra anlık gelişmeleri de takip edebildiğimiz internet portalıyla da DÜNYA her daim yanımızda.

Anadolu’da sanayinin gelişmesine katkı verdi

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ADNAN ÜNVERDİ

Ekonomi gazeteciliğine getirdiği solukla 44 yıldır iş dünyamızın nabzını tutan, sektörel ve bölgesel gelişmelerden hem haberdar olduğumuz hem de sesimizi duyuran DÜNYA Gazetesi’nin ilkeli yayın anlayışıyla başarıyla yoluna devam etmesi sevindiricidir.

Ekonomi basını olarak yaptığı yayınlarla Anadolu’da sanayinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu doğrultuda büyük bir özenle yürütmüş oldukları çalışmalardan dolayı, DÜNYA Gazetesi’nin değerli yönetimini, tüm ekibini ve Gaziantep Bölge Temsilciliğini tebrik ediyorum. 44’üncü kuruluş yıl dönümünüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

44 yıldır KOBİ’lerimizin yanında

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı TUNCAY YILDIRIM

DÜNYA Gazetesi, Türk ekonomi basınında ilklere imza atmış, yaptığı haberler ve araştırmalarla iş insanlarımızın yolunu aydınlatmıştır. 44 yıldır KOBİ’lerimizin yanında olan ve seslerinin duyurulmasına vesile olan Dünya gazetesinin kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyor, tüm emektar çalışanlarını tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun...

Konya Ticaret Odası Başkanı SELÇUK ÖZTÜRK

Kurulduğu günden bu yanan Türk ekonomisinin nabzını tutan; ekonominin temel direği olan reel sektörün ve iş âleminin sesi olan DÜNYA Gazetesi, kuruluş ilkeleri doğrultusunda sahip olduğu yayın felsefesi çizgisinden sapmadan yoluna devam ediyor.

Ekonomi basını, iş dünyası temsilcisi olarak bizler için yol gösterici, rehber olma özelliği taşıyor. DÜNYA Gazetesi bu anlamda öncü bir kuruluştur. Başta Konya Bölge Temsilciliği olmak üzere, tüm DÜNYA Gazetesi kadrosu ile iş birliği içinde çalışarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. DÜNYA Gazetesi ailesinin 44’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice yıllar başarılarının devamını diliyorum.

DÜNYA sayesinde Türk cumhuriyetleri ile ortak bağımızı güçlendiriyoruz

Turan Para Transferi Uygulaması Kurucusu ÖZGÜR BAYRAKTAR

Türkiye’de ekonomi gazeteciliğine yön veren Dünya Gazetesi’nin 44’üncü yıl dönümünü kutlarım. Sadece büyük şirketlerin değil, bizim gibi girişimlerin de daha büyük kitlelere ulaşmamızda sunduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Sadece küresel ekonomi alanında değil, bizim de faaliyet gösterdiğimiz Orta Asya bölgesinde sektörlerimizle ilgili haberlere ulaşabiliyoruz, Türk cumhuriyetleri ile bağımızı güçlendiriyoruz. Dürüst kalemleriyle bizlere yol gösteren, büyümemiz için fikirler sunan, sorunlarımızla ilgilenen, çözüm önerileri sağlayan Dünya Gazetesi’ne katkılarından dolayı minnettarız. Nice 44’üncü seneler diliyorum.

Ulusalda sesimiz oldu

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı ALİ UÇAR

Türkiye’nin en eski odalarından biri olarak 44 yıldır oda başkanlarımızın her zaman takip ettiği gazete olmuştur DÜNYA. Yıllardır Ayvalık’ımızın ulusalda ses getirmesine olanak sağlayan DÜNYA ile bütün sektörler hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyoruz. Her daim odaların sesi olan DÜNYA Gazetesinin her zaman hayatımızda olması, ilkeli ve tarafsız haberciliği devam ettirmesi dileğiyle…

Tarafsız ve doğru habercilik için DÜNYA’ya teşekkür ediyoruz

Henley & Partners Türkiye Direktörü BURAK DEMİREL

Türkiye’nin en değerli kalemlerinin yetiştiği DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yaşını kutlarım. Dünyayı farklı açılardan görmemizi sağlayan, şirketlere deneyimli kalemlerle yol gösteren, tarafsız ve doğru haberciliğiyle gündemi en sıcak haliyle bizlere aktaran DÜNYA’nın tüm çalışanlarına da verdikleri emek için teşekkür ediyoruz.

Nice yıllara DÜNYA

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET AKINCI

Türk ekonomi gazeteciliğinde bir okul görevi üstelenen; tarafsız, ilkeli ve saygın habercilik anlayışıyla iş dünyamıza yol arkadaşlığı eden DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yaşını tebrik ediyorum.