Dünya yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol 'UNITAR Cifal İstanbul Direktörü' oldu

Prof. Dr. Çisil Sohodol, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) kapsamında faaliyet gösteren CIFAL İstanbul (International Training Center for Authorities and Leaders) Direktörü oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), küresel karar alma süreçlerini geliştirmek ve daha iyi bir gelecek şekillendirmek için ülke düzeyindeki eylemleri desteklemek amacıyla bireylere, kuruluşlara ve kurumlara yenilikçi öğrenme çözümleri sunmak için faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmaya odaklanmış bir stratejiyle hükümetlerin ve kurumların 2030 Gündemi'ni uygulamalarına destek sağlıyor.

CIFAL İstanbul ise UNITAR'a bağlı olarak sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için hükümet yetkililerinin, sivil toplum liderlerinin, özel sektör işletmelerinin ve toplumun kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan; Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika'da bulunan 30 eğitim merkezinin oluşturduğu CIFAL Global Network'ün bir parçası.

Söz konusu atama ile birlikte, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesine yönelik yıllardır yürdürülen çalışmalar artık Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü çatısı altında hayata geçirilecek.