DÜNYA yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak’a uluslararası ödül

Uluslararası Politik Psikoloji Derneği’nin (ISPP), 2026 yılı Nevitt Sanford Award ödülüne Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak layık görüldü.

Nevitt Sanford ödülü, akademik alandaki en prestijli ödüllerden birisi ve politik psikoloji alanındaki kalıcı ve dönüştürücü katkıları onurlandırmak amacıyla veriliyor.

1978 yılında kurulan ve dünya genelinde akademisyenler ve uzmanları bir araya getiren ISPP, politik davranışın psikolojik temellerini inceleyen en önemli uluslararası platform olarak kabul ediliyor. Dernek, yıllık konferansları ve “Political Psychology” dergisi aracılığıyla alanın teorik ve uygulamalı gelişimine de yön veriyor.

ISPP Nevitt Sanford Ödülü ise geçmişte Ralf Dahrendorf, Vamık D. Volkan, Ole Holsti, Jerrold Post, Robert Jervis, Philip E. Tetlock ve Margaret G. Hermann gibi alanın önde gelen isimlerine verilmesiyle dikkat çekiyor. Bu yönüyle ödül, yalnızca akademik üretimi değil, aynı zamanda düşünsel etkiyi ve disiplinler arası katkıyı da tescil eden güçlü bir referans niteliği taşıyor.

Aynı zamanda Dünya Gazetesi yazarı olan Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak’ın çalışmaları, uluslararası ilişkiler ile politik psikolojiyi kesiştiren yaklaşımıyla öne çıkıyor. Politik gelişmeleri yalnızca güç dengeleri üzerinden değil; algı, kimlik ve kolektif hafıza üzerinden de okuyan bu perspektif, özellikle günümüzün karmaşık krizlerini anlamada yeni bir analitik çerçeve sunuyor.

Ödül temmuz ayında takdim edilecek

Bu ödül, Türkiye’de politik psikoloji alanında yapılan çalışmaların uluslararası görünürlüğü açısından da önemli bir eşik. Deniz Ülke Kaynak’a ödülü Temmuz ayında Birleşik Krallık, University of New Castle’da yapılacak büyük kongrede takdim edilecek.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, halen Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi direktörü ve İnsan ve Toplum Bilgileri Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor. Kaynak, 2015- 2025 yılları arasında Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi kıdemli üyesi olarak Çatışma Çözümü alanında akademik çalışmalarını sürdürdü. Halen toplumsal çatışmanın incelenmesine ve iyileştirilmesine psikolojik bir bakış açısı getiren psikanalistler, akademisyenler, diplomatlar ve diğer profesyonellerden oluşan uluslararası, çok disiplinli grup olan IDI (International Dialogue Initiative) bünyesinde uluslararası çalışmalarına devam ediyor. Kaynak aynı zamanda, TÜBA Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu ve Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi (WAAS) üyesi.