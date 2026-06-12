DÜNYA'dan ses getiren zirve... Kemal Akkaya'dan Bakan Uraloğlu'na teşekkür plaketi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

DÜNYA Gazetesi tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi, kamu, özel sektör ve teknoloji dünyasından geniş bir katılımla İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra ekonomi ve iş dünyasından çok sayıda önemli ismin katıldığı programda; dijital dönüşümün ekonomi, iş dünyası ve toplumsal yapıya etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

"Dijital dönüşümün tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk"

Zirvede katılımcılara hitap eden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin teknolojik altyapıdaki vizyonuna dikkati çekti. Türkiye’nin 5G sonrası için 6G hazırlıklarına zaman kaybetmeden başladığını belirten Uraloğlu, dijital dönüşümün artık bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'dan Bakan Uraloğlu’na plaket

Zirvenin iletişim ve dijital dönüşüm alanında önemli bir buluşma noktası olduğunu ettiğini ifade eden Uraloğlu, "DÜNYA Gazetesi ailesine sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na plaket sundu.