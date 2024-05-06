  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede
Takip Et

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede

Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 6 lezzet girerken sıralamada en iyi 20 yemek yer aldı. İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

20. Raita- Hindistan

19. Cacık- Türkiye

18. Banitsa- Bulgaristan

17. Snezhanka salata- Bulgaristan

16. Tirokafteri- Yunanistan

15. Rogan josh- Hindistan

14. Haydari- Türkiye

13. Şambali- Türkiye

12. Koldskal- Danimarka

11. Shrikhand-Hindistan

10. Burek sa sirom-Sırbistan

9. Fatteh-Lübnan

8. Chicken Tikka Masala- Hindistan

7. Şiş tavuk-Türkiye

6. Korma- Hindistan

5. Shishbarak- Lübnan

4. Mantı- Türkiye

3. Tzatziki-Yunanistan

2. Tandoori-Hindistan

1. Çökertme kebabı-Türkiye