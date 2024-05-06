Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede
Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 6 lezzet girerken sıralamada en iyi 20 yemek yer aldı. İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri...
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...
20. Raita- Hindistan
19. Cacık- Türkiye
18. Banitsa- Bulgaristan
17. Snezhanka salata- Bulgaristan
16. Tirokafteri- Yunanistan
15. Rogan josh- Hindistan
14. Haydari- Türkiye
13. Şambali- Türkiye
12. Koldskal- Danimarka
11. Shrikhand-Hindistan
10. Burek sa sirom-Sırbistan
9. Fatteh-Lübnan
8. Chicken Tikka Masala- Hindistan
7. Şiş tavuk-Türkiye
6. Korma- Hindistan
5. Shishbarak- Lübnan
4. Mantı- Türkiye
3. Tzatziki-Yunanistan
2. Tandoori-Hindistan
1. Çökertme kebabı-Türkiye