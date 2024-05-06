Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

20. Raita- Hindistan

19. Cacık- Türkiye

18. Banitsa- Bulgaristan

17. Snezhanka salata- Bulgaristan

16. Tirokafteri- Yunanistan

15. Rogan josh- Hindistan

14. Haydari- Türkiye

13. Şambali- Türkiye

12. Koldskal- Danimarka

11. Shrikhand-Hindistan

10. Burek sa sirom-Sırbistan

9. Fatteh-Lübnan

8. Chicken Tikka Masala- Hindistan

7. Şiş tavuk-Türkiye

6. Korma- Hindistan

5. Shishbarak- Lübnan

4. Mantı- Türkiye

3. Tzatziki-Yunanistan

2. Tandoori-Hindistan

1. Çökertme kebabı-Türkiye