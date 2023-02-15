DÜNYA’nın haberi şirketleri harekete geçirdi: Adım adım üretime

BORSA/FİNANS SERVİSİ

Tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgedeki şirketler yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı. Önceki gün DÜNYA’nın bölgedeki halka açık şirketlerle tek tek görüşecek manşetinde yer verdiği ‘hasar tespiti tamamlanmadan hisselerimiz açılmasın’ haberi sonrasında, söz konusu şirketler Borsa İstanbul’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yaptılar. İsdemir, üretime ara verdiğini belirtirken, Hateks üretime kademeli başlayacaklarını duyurdu. Barem Ambalaj ve Mega Polietilen ise tekrar üretime başladıklarını açıkladı.

İsdemir üretime ara verdi

Deprem bölgesinde bulunan İskenderun Demir ve Çelik, deprem felaketi sonrasında durum tespiti çalışmalarına başladı. Şirket tespitler sonrası üretim kararını verecek. İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR), deprem felaketi nedeniyle durum tespiti çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verdi. Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de durum tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmiş olup, konuya ilişkin gelişmeler ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Hateks’ten çalışanlarına iki haftalık izin

Hateks Hatay Tekstil, deprem felaketi nedeniyle şirket çalışanlarına iki haftalık izin verdi. Şirket çalışanların işbaşı yapmasıyla faaliyetlerine kademeli olarak başlamayı planladığını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, şirketin üretim tesislerinin yer aldığı bölgeyi de etkileyen depremlerde üretimi tamamen durduracak ve faaliyetlere başlanmasını engelleyecek boyutta bir hasar görülmedi. Şirket hasarın boyutlarını ve kapasite kullanımını detaylı olarak ortaya koyacak incelemelere ve alınacak tedbirlere ilişkin çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Açıklamada şirketin üretim faaliyetlerine ilişkin ekipmanın ve yerleşkenin kapsamlı sigorta koruması altında olduğu ve sigorta eksperlerinin de tespit ve hasar destek çalışmalarına başladığı belirtildi. Şirket çalışanların iki haftalık aranın ardından işbaşı yapması ile birlikte faaliyetlere kademeli olarak başlanmasını planlıyor.

Barem Ambalaj üretime başladı

Şirketimizin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisinin yer aldığı bölgeyi ve çalışanlarımızı etkileyen ve hepimizde derin bir üzüntü yaratan deprem felaketi nedeniyle, 06.02.2023 tarihinden itibaren bu tesisimizde üretime ara verilmiş olup, bu süreçte çalışanlarımıza ve ailelerine destek faaliyetlerinde bulunulmuş ve alınan siparişlerimiz diğer tesislerimize aktarılmıştır. Üretimin başlaması için tespit çalışmaları tamamlanmış olup, bugün (14.02.2023) itibariyle makinalar devreye alınmıştır.

Mega Polietilen tekrar üretime başladı

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) deprem felaketi sebebiyle ara verdiği üretime 14 Şubat 2023 itibariyle başladı. Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP), Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ara verdiği üretimin bugün (14.02.2023) itibariyle tekrar başladığını duyurdu. Şirket üretimin tekrar başladığını KAP üzerinden duyurdu. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada; ‘’Ülkemizde yaşanan deprem felaketi neticesinde 06.02.2023 tarihinde durdurulan üretimimize 14.02.2023 tarihi itibariyle kademeli olarak yeniden başlanmıştır.