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Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanı seçildi

Mehmet Keleş'in istifasıyla boşalan Düzce Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Dursun Ay seçildi.

Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanı seçildi
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Mehmet Keleş'in istifasıyla boşalan Belediye Başkanlığı için Düzce Belediye Meclisinde bugün seçim yapıldı.

Seçimin ilk iki turunda tek aday olan AK Parti'li Dursun Ay, meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda 31 oy kullanılırken, 9 oy boş çıktı. AK Parti'nin adayı Ay 22 oy aldı. Bu sonuçla Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oldu.

Kaynak: AA

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