Dürüst ve kaliteli habercilik anlayışı sanayiciyi mutlu ediyor

Adana SO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki KIVANÇ

DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan bu yana ekonomik gelişmeleri takip ederek, iş dünyasının nabzını tutmuş ve kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmeyi ilke edinmiştir. Geçmişten günümüze, DÜNYA Gazetesi'nin yayın ilkelerinden ödün vermeden, dürüst ve kaliteli habercilik anlayışını sürdürdüğünü görmek bizleri mutlu etmektedir.

Özellikle iş dünyasının sesi olması, ekonomik gelişmeleri analiz etmesi ve çözüm önerileri sunması, gazetenin değerini daha da artırmaktadır. Bu kutlu gün vesilesiyle, DÜNYA Gazetesi'nin kurucusu Nezih Demirkent'i rahmetle anıyor, onun öncülüğünde başlayan bu yolculuğun, daha nice yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyorum