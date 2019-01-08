Duvar kağıdı ithalatına tarife kontenjanı

08 Ocak 2019

ANKARA(DÜNYA)-CIF birim kıymeti 5 dolar ve üzeri olan duvar kağıdı ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlanması amacıyla, her yıl 2 bin 970 ton olmak üzere 3 yıl süreyle tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 4814.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) kağıtlar ile 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 GTİP’li kağıt ithalatında 5 Ağustos 2019’a kadar geçerli 2 bin 970 tonluk tarife kontenjanı açıldı.

Bu tarihten itibaren 2 yıl boyunca yine her yıl 2 bin 970 ton olmak üzere, CIF birim değeri 5 doların üzerinde olan ürünlerin ithalatı ek mali yükümlülükten muaf olacak.