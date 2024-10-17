Düzce ve Bolu'ya kar yağdı: Yaylalar beyaza büründü

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren başlayan soğuk hava ve sağanak, kar yağışı ile etkisini gösterdi. Bölgedeki yaylalar ve dağlık alanlar, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.

Kar yağışı sonrası Düzce'nin Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylalarında güzel manzaralar oluştu. Bolu'da ise Yedigöller yolu üzerindeki Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar ve bölgeye gelenler, kar yağışının yarattığı zorlu koşullara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.