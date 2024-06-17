Düzensiz göçmen taşıyan tekne, İtalya'da alabora oldu

İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinin 100 mil açığında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenlere yardım eden yük gemisindekilerin 12 kişiyi kurtardığı ve İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiği kaydedildi. Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgiye göre, teknedeki en az 50 göçmen kayboldu. Bölgede kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

10 kişinin cansız bedeni teknede bulundu

Orta Akdeniz'de düzensiz göç güzergahında yer alan Lampedusa Adası açıklarındaki teknede de 10 düzensiz göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğu kaydedildi. Aynı teknede 61 kişinin olduğu, bunlardan 51'inin sivil toplum kuruluşuna ait gemidekiler tarafından kurtarıldığı, 10'unun cansız bedenlerinin tekneden çıkarıldığı ifade edildi. Bu kişilerin yolculuk sırasında egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabilecekleri belirtildi.

2024'te 749 düzensiz göçmen denizde kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 17 Haziran'a kadar 749 düzensiz göçmen denizde kayboldu. İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 1 Ocak-17 Haziran döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 bin 725 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 55 bin 902 olarak kaydedilmişti.

İlk ayak basılan yerler: Lampedusa ve Malta

STK'ler, geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor. Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.