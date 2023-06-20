“Ecza depolarında bulunamayan ilaçlar yüzde 15-20’ye ulaştı”

Günümüzde her beş ilaçtan birinin bulunamadığını, eczacının da depolardan bulabildiği ilacı alabildiğini ayrıca ilaçta uygulanan baskılayıcı sistemler sebebiyle eczacılık mesleğini yapamaz hale geldiklerini ileri süren Yalbuzdağ, "Ecza depolarında bulunamayan ilaçların seviyesi yüzde 15-20 seviyelerindedir.

Ne yazık ki yabancı menşeli firmaların ilaçlarında bu oran yüzde 50 seviyelerine ulaşmaktadır. İlaç yoklarının önüne geçmek için yerli ve milli ilaç sektörü desteklenmelidir” çağrısında bulundu.

Yalbuzdağ sözlerine şu şekilde devam etti: “İlaçta kur şu anda 10 lira 76 kuruş olarak 2022 Aralık'tan bu yana devam etmektedir. İlacın önündeki engeller kaldırılmalı, sektör bileşenleri yeni bir ilaç fiyatlandırılması üzerine çalışmalıdır, fiyatlar enflasyon oranına göre güncellenebilir hale gelmelidir.

Personel maaşları, elektrik, su, internet, kira giderleri astronomik olarak artarken, kısıtlamalar nedeniyle eczaneler ödeme dengesinde sıkıntı yaşamaktadır. Sektörün tüm bileşenlerinin haklarının gözetildiği, eczacının haklarının göz ardı edilmediği bir sistem kurgulanmalıdır, dövizdeki artış endişelerimizi artıyor."