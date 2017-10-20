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Edirne'de 200 kaçak yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 200 kaçak ve sığınmacı yakalandığı bildirildi.

Edirne'de 200 kaçak yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 200 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince merkeze bağlı Orhaniye, Sarayakpınar ve Yenikadın köyleri ile Meriç ilçesinde yapılan kontrollerde, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye, Eritre, Pakistan, Fas, Irak ve Afganistan uyruklu 200 kaçak ve sığınmacı tespit edildi.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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