Edirne'de 264 kaçak yakalandı

13 Ekim 2017

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın ve Bosnaköy köyleri ile Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, İran, Irak, Sri Lanka, Cezayir, Fas, Nepal, Vietnam, Hindistan ve Bangladeş uyruklu 264 kaçak ve sığınmacıyı tespit etti.

Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA