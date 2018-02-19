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Edirne'de 293 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 293 yabancı uyruklu kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne'de 293 kaçak ve sığınmacı yakalandı
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54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Bosnaköy köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Fas, Libya, İran, Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu 293 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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