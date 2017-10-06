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Edirne'de 33 kaçak yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne'de 33 kaçak yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Edirne'de güvenlik güçleri, Ş.M'nin (31) kullandığı 11 SK 293 plakalı otomobili, B.K. (41) idaresindeki 34 TAZ 61 plakalı taksiyi ve E.K. (27) yönetimindeki 34 HY 4616 plakalı minibüsü Yenimuhacir Kavşağı'nda durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 33 sığınmacı ve kaçak tespit edildi.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaçaklara "organizatörlük" yaptıkları iddia edilen Ş.M, B.K ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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