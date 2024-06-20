Edirne'de baraj doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp su bulunuyor. Barajda 10 Haziran'da yüzde 24 olan doluluk oranı, 10 günde yüzde 23'e indi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, aşırı sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak barajların su seviyelerinin düştüğünü söyledi. Özellikle Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin düştüğünü belirten Şaylan, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.