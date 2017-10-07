Edirne'de sağanak etkisini sürdürüyor

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor.



Zaman zaman kuvvetini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Metrekareye 12 saatte 37 kilogram yağışın düştüğü kentte sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Şu ana kadar herhangi bir su baskınının yaşanmadığı kentte etkili olan yağış, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini de artırdı. Ancak debiler herhangi bir olumsuzluğa neden olacak seviyeye ulaşmadı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın sabaha kadar ara ara kuvvetlenerek devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.